Prezidentdən xidmətçiyə qarşı iyrənc əməl - Ölkədə qalmaqal qopdu / VİDEO

Davranışları ilə gündəmdən düşməyən Filippin prezidenti Rodriqo Duterte hərəkəti ilə yeni qalmaqala səbəb olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, prezident ad günü məclisində xidmətçinin cinsi orqanına toxunmağa çalışıb.

Ad günü məclisindən paylaşılan video Filippində müzakirəyə səbəb olub. Prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hari Roqu məsələyə belə münasibət bildirib:

"Prezident Rodriqo Duterte həqiqətən çox zarafatcıldır. Sizin toxunmaq deyə bəhs etdiyiniz hərəkət xidmətçinin uzun müddət sarayda çalışması ilə bağlıdır. Məsələ hərəkətin etik və ya qeyri-etik olması deyil. Əsas məsələ odur ki, prezident və xidmətçi arasında çox isti münasibətlər var".

