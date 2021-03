Gəncədə ŞOK OLAY: Ürəyi zəif olanlar BAXMASIN - VİDEO

Aparıcı Yusif Ağayev sosial media hesabındakı paylaşımı ilə ürək dağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o "İnstagram" səhifəsində Gəncədə baş verən hadisənin videosunu yayımlayıb.



Paylaşımına yazdığı şərhdən məlum olub ki, hadisə Yeni Gəncə, Firudin Sadıqov küçəsində səhər saat 6-7 radələrində qeydə alınıb.

90 HS 369 dövlət nömrə nışanlı qazel markalı avtomobilin sahibi insanlığa sığmayan hərəkəti ilə sosial media izləyicilərinin qəzəbinə səbəb olub.

Belə ki, o idarə etdiyi avtomobili ilə itin üzərindən keçir və bununla da özünə haqq qazandıraraq "onu kənara itələyirəm" deyir.

Məlum hadisəni videoya çəkən qadın da ağlayaraq, həmin şəxsə qarğış edir.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

