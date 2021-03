Martın 29-u 13:00 radələrində Cəlilabad rayonu, Hacı Cavad kənd sakini 1952-ci il təvəllüdlü Əmirov Sabir Xankişi oğluna odlu silahdan açılan atəşlə bədən xəsarətinin yetirilməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən bildirir ki, bu barədə Cəlilabad rayon Prokurorluğu məlumat yayıb.

Məlum olub ki, 1968-ci il təvəllüdlü Məmmədov Rahib Adış oğlu həmkəndlisinə şəxsi münasibətlər zəminində ov tüfəngindən atəş açıb.

