Restoranda 8 yaşlı uşağın boğazında ət qaldı - DƏHŞƏTLİ ANLAR - VİDEO

Türkiyənin Qars şəhərində kababçı 8 yaşlı uşağın həyatını xilas edib.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV görüntüləri yayıb.

Kadrlardan da göründüyü kimi restoranda yemək yeyərkən uşağın nəfəs borusunda ət qalır.

Ana və ata nə qədər cəhd etsə də uşağın boğazında qalan əti çıxara bilmir. Bu zaman kababçı dərhal hadisəyə müdaxilə edir.

Uşağın başını aşağı tutaraq zərblə belinə vurur və nəfəs borusunda qalan ət düşür.

Baş verən hadisə restoranın müşahidə kamerası ilə anbaan qeydə alınıb.

Həmin anları təqdim edirik:

