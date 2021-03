Topçu Albertin atasından təxribatçı çağırış

İkinci Qarabağ müharibəsi Ermənistanın ağır məğlubiyyəti ilə bitsə də, aldıqları zərbədən özünə gələ bilməyən ermənilər arasında revanşist meyllər hökm sürür. İşğalçı ölkənin bir çox vətəndaşları revanş xəyallarına qapılaraq, intiqam almaq niyyətlərini ortaya qoyurlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistanın "qəhrəmanı" kimi təqdim edilən topçu Albert Ohanesyanın atası Artak Ohanesyan erməniləri intiqam almağa çağırıb.



44 günlük müharibə zamanı oğlu Azərbaycan Ordusu tərəfindən məhv edilən Ohanesyanın təxribatçı çağırışı yerli mediada dərc edilib.



"Mən erməniyəm, türk mənim düşmənimdir və intiqam almağa ehtiyacım var", - deyə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edən Ohanesyanın statusu müzakirələrə səbəb olub. Ermənilərin bir çoxu onu mövqeyini dəstəkləyərək, revanş çağırışları ediblər.

