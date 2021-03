15 yaşlı qızı zorla ərə vermək istədilər - Görün nə etdi / FOTOLAR

Türkiyənin Adana şəhərində 15 yaşlı qız valideynlərini polisə şikayət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb valideynlərin yeniyetməni zorla ərə vermək istəməsidir. Dərhal hərəkətə keçən polis valideynləri və qızın nişanlısını nəzarətə götürərək ifadəsini alıb. Ardınca onlar sərbəst buraxılıblar. Bildirilir ki, bir müddət əvvəl yeniyetmə qız atasının dostunun oğlu ilə nişanlanıb. Ardınca isə valideynlər qızı köçürtmək istəyib. Lakin yeniyetmə buna etiraz edib. Ailəsi tərəfindən ölümlə təhdid edilən qız polisə şikayət edib.

O dövlətin müdafiəsi altına alınıb. Məsələ barədə araşdırma davam edir.

