Ölkə üzrə COVID-19-a yoluxma statistikası açıqlanıb.

Metbuat.az "Koronavirus.info"ya istinadən xəbər verir ki, ən yüksək yoluxma Bakı şəhərinin payına düşür - 53.7 faiz, Abşeronda 12.9 faiz, Aranda 12.4 faiz , Gəncə-Qazaxda 7.8 faiz, Şəki-Zaqatalada 3.5 faiz, Quba-Xaçmazda 2.9 faiz, Lənkəranda 2.7 faiz, Dağlıq Şirvanda 2.4 faiz, Yuxarı Qarabağda 1.4 faizdir.

Naxçıvanda yoluxma 0.04 faiz, ölkə xarici yoluxma isə 0.3 faiz təşkil edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.