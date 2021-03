Hindistanda ənənəvi “Holi” yaz festivalında baş verən şiddət hadisələrində və qəzalarda 41 nəfər ölüb. 38 yaralı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, onların arasında uşaqlar və qadınlar da var. Məlumata görə, rəsmi dairələrin xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, koronavirus qadağalarına əməl etməyən insanlar küçələrə axışıb.Təhlükəsizlik əməkdaşları isə vəziyyətə nəzarət edə bilməyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.