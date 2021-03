Füzulidən Şuşaya çəkilən yolda 200 min kvadratmetr ərazidə sahə minalardan təmizlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Trend-də açıqlamasında Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) nümayəndəsi Mədət Məmmədov deyib.

O qeyd edib ki, sözügedən ərazilər Füzuli rayonunun Alxanlı və Seyidəhmədli kəndində yerləşir:

“Təmizləmə nəticəsində 207 ədəd tank əleyhinə mina, 168 ədəd piyada əleyhinə mina və 5 ədəd partlamamış silah-sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib”.

