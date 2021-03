Azərbaycanda tibbi maskadan qurd çıxdı - İDDİA / VİDEO

Bakıda tibbi maskaların birinin üzərində aparılan təcrübə sosial şəbəkələrdə geniş maraq yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış aparıcı Firuzə Cəlilova sosial şəbəkədə maskadan nano qurd çıxması barədə video paylaşıb.

İsti su olan fincanın üzərinə maskanı qoyan aparıcı iddia edib ki, həmin maskadan daha sonra kiçik qurdlar peyda olub.

Məlumat üçün bildirək ki, oxşar videolar Qazaxıstanda da sosial şəbəkələrdə yayılmışdı.Aparılmış tədqiqat nəticəsində məlum olub ki, tibbi maskalar və zondlar və PCR analizi üçün biomaterialdan nümunə götürmək üçün nano botlar daxil edilir. Həmin videodakı zondda da ola bilsin ki, liflər gümüşü bir parıltıya malik olub.Həqiqətdə isə maskın içərisində olan qurda bənzər hissəciklər polyester, viskoz və digər sintetik liflərdir.

İstehsalat prosesində hazırlanan həmin süni liflər elektriklənməyə məruz qalaraq hava axını, buxar və insan nəfəsinin təsirindən hərəkət edir və elə başa düşülür ki, onlar canlı orqanizmdir və maskanın içində hərəkət edirlər".

Sosial şəbəkələrdə geniş marağa səbəb olan həmin videonu təqdim edirik:

