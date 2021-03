Metroda görünən qara geyimli xanım kameraya düşdü - Davranışı olay oldu / FOTOLAR

Moskvadakı Kotelniki metro stansiyasında qadının qəribə hərəkətləri müşahidə kameraları tərəfindən lentə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, stansiyada sərnişinlərin olmadığından istifadə edən qara geyimli qadın, müşahidə kamerası istiqamətində irəliləyərək, qəflətən paltosunun düymələrini açıb. O, alt paltarda bir neçə metr irəliləyəndən sonra yenidən paltosunun düymələrini bağlayıb.

Qeyd edək ki, son vaxtlar sərnişinlərin metroda qəribə davranışlar sərgiləməsi dünyada trendə çevrilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

