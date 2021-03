Oteldə soyunan qadının görüntüləri yayıldı - Gizli çəkilib? / FOTOLAR

İstanbulda sevgilisinin xəyanət etdiyini düşünən qadın, onu təqib edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sevgilisinin otelə girdiyini görən gəncin şübhələri daha da artıb. Qəbuldan sevgilisinin olduğu otağın nömrəsini soruşan xanım, rədd cavabını alıb. Ardınca o etiraz məqsədi ilə soyunub. Xanım aqressiv davranışlar sərgilədiyinə görə polis çağırılıb. O, nəzarətə götürülüb.

Məhkəməyə çıxarılan qadın barəsində 6 ay iş kəsilib. Bununla belə qadının çılpaq görüntülərinin yayımlanması birmənalı qarşılanmayıb. Hüquq müdafiəçiləri bu vəziyyətə etiraz ediblər. Bildirilir ki, görüntülər müşahidə kamerası tərəfindən lentə alınıb və məhkəmə işinə daxil edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.