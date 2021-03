Süveyş kanalında nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunandan sonra gözləmədə olan 422 gəmidən 220-si kanaldan keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, digər gəmilərin hərəkəti isə növbə ilə bərpa edilir. Məlumata görə, yaxın 2 gün ərzində tıxacda gözləyən bütün gəmilərin hərəkətini bərpa edəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, “Ever Given” gəmisinin saya oturması nəticəsində Süveyş kanalı bağlanmışdı.

Anar Türkeş / Metbuat.az

