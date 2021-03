Qəbələ rayonunda 16 yaşlı yeniyetmə intihar edib.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Bayramkoğa kədində qeydə alınıb.

2005-ci il təvəllüdlü kənd sakini Aqşin Calal oğlu İbişov yaşadığı evin tövləsində özünü asıb.

Yaxınları 16 yaşlı övladlarını xəstəxanaya çatdırsalar da, müayinə zamanı artıq onun öldüyü məlum olub.

Qeyd edək ki, 29 mart tarixində Sumqayıt şəhərində 18 yaşlı Misirli Könül özünü 9 mərtəbəli binadan ataraq intihar edib.

