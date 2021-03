İtaliyada pul qarşılığında gizli məlumatları Rusiyaya ötürən şəxslər ifşa edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Romada keçirilən əməliyyat zamanı İtaliya donanmasının zabiti pul qarşılığında gizli məlumatları Rusiya səfirliyindəki əsgərə satarkən saxlanılıb. Bunun ardınca iki rusiyalı diplomat dərhal ölkədən qovulub. Rusiyanın Roma səfirliyində cəsusluqla məşğul olan rusiyalı əsgərin isə diplomatik statusu araşdırılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

