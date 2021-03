Bu peyvəndin dəhşətli təsirləri ortaya çıxdı - Əhali qorxu içindədir / FOTOLAR

ABŞ mənşəli Johnson & Johnson şirkəti tərəfindən istehsal edilən koronavirusa qarşı hazırlanan tək dozalı peyvənddə yan təsirlər müşahidə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Vircinia əyalətində yaşayan 74 yaşlı Richard Terrell-ə Johnson & Johsnon adlı şirkətin koronavirus peyvəndi tətbiq edildikdən 4 gün sonra, bədəninin böyük bir hissəsində ağrılı səpkilər yaranmağa başlayıb.

Hadisə ilə əlaqədar yerli mətbuata danışan Terrell bildirib ki, peyvənddən bir neçə gün sonra o, qoltuğunda narahatlıq hiss etməyə başlayıb.

''Şiddətli bir qaşınma başladı. Sonra bütün bədənimə yayıldı. Çox ciddi bir dəri xəstəliyi yaşamağa başladım''.

Bu peyvəndin yan təsirləri səbəbindən xəstəxanada müalicə alan Terrell 5 gündən sonra sağlamlığına qovuşsa da, onun peyvəndlə bağlı son açıqlaması gözlənilməz olub.

Terell deyib ki, vəziyyətinin bu qədər ciddi olmasına baxmayaraq peyvənd olunduğu üçün peşman deyil. O hər kəsi peyvənd olunmağa dəvət etsə də, yayılan bu xəbərlər səbəbindən yerli əhali arasında ciddi çaşqınlıq və qorxu yaranıb.

