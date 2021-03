31 mart soyqırımının İLK RƏNGLİ görüntüləri - FOTOREPORTAJ

Erməni daşnaklarının bolşeviklərlə birgə azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi soyqırımının ildönümüdür.

1918-ci ilin mart-aprelində Bakı, Şamaxı, Quba, Muğan və Lənkəranda ermənilər 30 mindən çox azərbaycanlını qətlə yetirib, 10 minlərlə insanı öz torpaqlarından qovub.

Təkcə Bakıda 10 minə yaxın azərbaycanlı xüsusi qəddarlıqla öldürülüb. İrəvan azərbaycanlılarının çoxsaylı müraciətlərinin birində göstərilir ki, azərbaycanlıların bu tarixi şəhərində və onun ətrafında qısa zaman ərzində 88 kənd dağıdılıb, 1920 ev yandırılıb, 131 min 970 nəfər öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Publika.az saytının fotoqrafı Pərviz Həşimi 31 mart 1918-ci ildə çəkilmiş fotoları rəngləyib.Həmin fotolardan bir neçəsini təqdim edirik.

