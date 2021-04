Böyük Britaniyada 10-cu Osmanlı Sultanı Süleyman Qanuninin portreti hərrac yolu ilə satışa çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əsər 438500 funt-sternlinqə alıcı tapıb. Uzunluğu 22,7 eni isə 17,5 santimetr olan portretdə sultanın 43 yaşındakı görkəmi əks olunub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.