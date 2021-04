AFFA qondarma bayrağa görə FİFA-ya müraciət ünvanlayacaq

DÇ-2022-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində bu gün keçirilən Ermənistan - Rumıniya oyunu (3:2) zamanı stadionun tribunasında qondarma rejimin bayrağı asılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla əlaqədar AFFA tərəfindən FİFA-ya müvafiq qaydada müraciət ünvanlanacaq.

Bu barədə asossiasiyanın rəsmi feysbuk hesabında payalaşım edilib.

"2022-ci ildə Qətərdə təşkil olunacaq dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində bu gün keçirilmiş Ermənistan - Rumıniya oyunu zamanı stadionun tribunasında separatçı rejimin qondarma bayrağının asılması ilə əlaqədar AFFA tərəfindən FIFA-ya müvafiq qaydada müraciət ünvanlanacaq", - deyə paylaşımda qeyd olunub.

