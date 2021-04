Xalq artisti Məleykə Əsədovadan xəbər var.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi sosial media hesabında yeni fotosunu paylaşıb. O, fotoda dərin sinə dekoltesi ilə izləyicilərin tənqidinə tuş gəlib. Belə ki, ona bu geyimi yaraşdırmadıqlarını qeyd ediblər.

Həmin fotonu təqdim edirik.

