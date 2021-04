Rusiyanın müxalifət lideri Aleksey Navalnıy aclıq aksiyasına başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o səhhətində narahatlıqlar olduğunu deyərək, müalicə ala bilmədiyini ifadə edib. “Hüquqlarımı təmin etmirlər. Nə etməliyəm? Aclıq aksiyasına başlayıram” - deyən Navalnıy narazılığını dilə gətirib. Rusiyanın rəsmi dairələrindən müxalifət liderinin açıqlamalarına münasibət bildirilməyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

