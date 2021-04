Rusiyanın ŞOK PLANI: Bu istiqamətlərdə hücum olacaq - Hərbi qüvvə toplanır

“Münaqişə alovlanarsa Rusiya Ukraynaya bir neçə istiqamətdə hücuma keçəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Könüllülər Korpusunun rəhbəri Dmitri Yaroş belə açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın bir neçə bölgədə vəziyyəti gərginləşdirməsi, Krıma hərbi qüvvə toplaması Kremlin sabitliyi pozmaq niyyətini ortaya qoyur.

“Fikrimcə Rusiya təkcə şərq deyil, şimal və cənub istiqamətlərində də hücuma keçəcək” deyən Yaroş, Donbasda toqquşmanın qaçılmaz olduğunu bildirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

