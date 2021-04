Şahruddin Məhəmmədəliyev Avropanın ən çox qurtarış edən futbolçusudur

Futbol millimizin və “Qarabağ”ın qapıçısı Şahruddin Məhəmmədəliyev dünya çempionatının seçmə mərhələsində yenə ən çox qurtarış edən qolkiperdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Məhəmmədəliyev Serbiya ilə oyunda daha beş seyv edib.

Bununla da onun seyvlərinin sayı 19-a çatıb. İkinci yerdə olan Cəbəlüttariqin qapıçısı Deyl Kilinq isə 18 qurtarış edib. Şimali İrlandiyanın “Qlentoran” klubunun qapıçısı üç oyuna 14 top buraxsa da, 18 dəfə rəqib futbolçulara mane olmağı bacarıb.

Qeyd edək ki, Şahruddin Məhəmmədəliyev Portuqaliya ilə oyunda 14 seyv edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.