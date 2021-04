Azərbaycanda daha bir məktəb direktoru vəfat etdi

Cəbrayıl rayonunun Hovuslu kənd tam orta məktəbinin direktoru, Əməkdar müəllim Məhəmmədəli Eyvaz oğlu Səfərov vəfat edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, o uzun sürən xəstəlikdən sonra 61 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Məhəmmədəli Səfərov 1960-cı ilin mart ayının 26-da Cəbrayıl rayonunun Hovuslu kəndində anadan olub. Orta təhsilini doğma kəndinin məktəbində aldıqdan sonra Bakı Dövlət Universitetinin riyaziyyat fakültəsinə daxil olub.

Universiteti bitirdikdən sonra 1983-cü ildən doğma kəndində ixtisası üzrə müəllim işləyərək uzun illər gənc nəslə riyaziyyat elminin sirlərini öyrədib.

2001- ci ilin sentyabrından ömrünün sonuna qədər həmin məktəbə rəhbərlik edib.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.