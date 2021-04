“Rusiya Ukrayna ilə sərhəd bölgəyə hərbi qüvvə toplayır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynanın Baş Qərargah rəsiri Ruslan Tomçak belə açıqlama verib. O, parlamentdəki çıxışı zamanı bildirib ki, Moskvanın təcavüzkar siyasəti ilə yanaşı rusiyameyilli qüvvələr atəşkəsi planlı şəkildə pozur.

Qərargah rəisinin sözlərinə görə, Rusiya ordusu mümkün müharibəyə hazırlıq məqsədilə təlimlər keçirir.

Anar Türkeş / metbuat.az

