Lənkəran şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Taleh Qaraşova ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, icra başçısının bacısı Ağazadə Alcanova vəfat edib. Onun xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişdiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Taleh Qaraşov 2012-ci ildən Lənkərana rəhbərlik edir.

