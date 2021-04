Myanmada hərbi çevrilişlə hakimiyyəti ələ keçirən ordu ölkədə 1 aylıq atəşkəs elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, ordu üsyançı qruplarla sülh danışıqlarının davam etdirilməsi və iki həftə sonra dini yeni il bayramlarının sülh şəraitində keçirilməsi üçün təktərəfli atəşkəs elan edib. Baş Qərargahdan bildirilib ki, üsyançılar hökumətə qarşı addım atarsa, ordu səssiz qalmayacaq. Bu vəziyyət atəşkəsi əhatə etmir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.