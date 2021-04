Rusiya ordusundan TARİXİ HƏMLƏ: Türk qırıcıları təcili havaya qalxdı

NATO, Baltik və Qara dənizləri üzərində Rusiya ilə 3 gün əvvəl yaşanmış gərginlik barədə açıqlama yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, Rusiya təyyarələri NATO həva məkanına bir neçə istiqamətdə daxil olmağa cəhd göstərib. Dərhal havaya qalxan İtaliya, Belçika, Türkiyə, Rumıniya, Norveç, Böyük Britaniya və Bolqarıstan qırıcılar rus təyyarələrinin qarşısını alıb. 6 saat ərzində təyyarələr 10 dəfə üz-üzə gəlib.

Rusiya mediasının məlumatına görə, bu qarşıdurma 1949-cu ildə NATO yaranandan sonra hava qüvvələri arasında ən böyük gərginlik olub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

