“Ever Given” gəmisinin Süveyş kanalında saya oturması nəticəsində yaranmış böhran BMT-ni hərəkətə keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, BMT rəsmiləri həmin ərazidən yeni kanalın çəkilməsi təklifini irəli sürüb. Bildirilir ki, “2-ci Süveyş” planı 5 il ərzində həyata keçirilə bilər. Lakin yeni kanalın çəkilməsi ilə bağlı ən böyük problem burada suyun səviyyəsi ilə bağlıdır. Aralıq dənizində suyun səviyyəsinin azalması yeni kanalda hərəkət üçün çətinlik yarada bilər.

Anar Türkeş / Metbuat.az

