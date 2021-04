12 dövlət bu Asiya ölkəsindəki səfirliyini BAĞLADI

On iki ölkə və beynəlxalq humanitar təşkilatlar Şimali Koreyadakı nümayəndəliklərini bağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Şimali Koreyadakı səfirliyi "Facebook" səhifəsində məlumat yayıb.



Qeyd olunur ki, buna səbəb ölkədəki kəskin ərzaq və dərman çatışmazlığıdır.



Böyük Britaniya, Venesuela, Braziliya, Almaniya, İtaliya, Nigeriya, Pakistan, Polşa, Çexiya, İsveç, İsveçrə, Fransa səfirliklərinin və beynəlxalq humanitar təşkilatların əməkdaşları ölkəni tərk edib.



Hazırda Şimali Koreyada 9 ölkənin səfiri və 4 ölkənin müvəqqəti işlər vəkili fəaliyyət göstərir ki, onlar da əməkdaşlarının sayını azaldıblar. (Azvision)

