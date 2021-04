Türkiyə Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycanla Türkiyə arasında tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə səyahətlə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çavuşoğlu şəxsti twitter hesabında ''Bu gündən etibarən Can Azərbaycanla səyahətlər artıq sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə mümkündür. Bütün maneələr aradan qalxır, qardaşlığımız daha da güclənir.Vətəndaşlarımız və azərbaycanlı qardaşlarımız üçün xeyirli olsun!” - deyə yazıb.

