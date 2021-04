Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az Ria Novosti agentliyinə istinadən xəbər verir ki, dövlət başçıları Qarabağdakı vəziyyətin sabit olduğunu və atəşkəs rejiminə əməl olunduğunu bildiriblər. Prezidentlər bölgədə nəqliyyat kommunikasiyalarının yaradılması məsələsini də müzakirə ediblər.

