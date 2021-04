Ermənistanın "ArmNews" televiziyası Zəngəzur və Göyçənin tarixi Azərbaycan torpaqları olduğunu əks etdirən xəritə yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ermənilər əvvəlcə xəritənin səhvən yayımlandığını güman etsə də, sonradan vəziyyətin belə olmadığı məlum olub. Etirazlara baxmayaraq, televiziya rəhbərliyi üzrxahlıq etməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.