Rusiya adminstrasiyası Ukrayna ilə sərhədə hərbi qüvvələrin toplanması barədə xəbərlərə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremldən verilən açıqlamaya görə, sərhəddəki hərbi hərəkətlilik başqa ölkə üçün təhdid təşkil etmir. Bildirilib ki, bu addım Rusiyanın təhlükəsizliyini təminat altına almaq üçün atılıb.

Qeyd edək ki, Rusiyanın Ukrayna ilə sərhədə o cümlədən Krıma ağır silahlar və zirehli texnikalar topladığı barədə görüntülər yayılıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

