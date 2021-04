Misirin hüquq-mühafizə orqanları Süveyş kanalında saya oturan “The Ever Given” gəmisini nəzarətə götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Süveyş Kanal İdarəsindən bildirilib ki, araşdırmalar yekunlaşana qədər gəmi nəzarət altında qalacaq. Araşdırmaların aparılması üçün xüsusi komissiya qurulub və proses azı 1 həftə davam edəcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

