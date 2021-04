Çinli mütəxəssislər koronavirusu elektron şüalarla vasitəsilə məhv edə bilən avadanlıqlar hazırlayıb.

Məlumata görə, bu avadanlıqlardan məhsulların dezinfeksiya zamanı istifadə ediləcək. Layihənin ərsəyə gətirilməsində bir neçə tibbi mərkəzin elm adamları iştirak edib.Yaxın günlərdə aparatlardan istifadə ediləcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

