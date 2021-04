Şagirdlə evlənən 44 yaşlı kişidən ŞOK SÖZLƏR: Canlı yayımda aləm bir-birinə dəydi / FOTOLAR

Türkiyədə 18 yaşlı qızla ailə quran 44 yaşlı Savaş adlı şəxs proqramın canlı yayımına qoşulub.

Metbuat.az xəbər verir, həyat yoldaşını çox sevdiyini deyən Savaş, qızın valideynlərinin etirazı ilə qarşılaşıb. Valideynlər qızın 44 yaşlı şəxs tərəfindən aldadıldığnı irəli sürüblər. Məlum olub ki, bu 44 yaşlı şəxsin ikinci evliliyidir. O, ilk həyat yoldaşından qalmaqallı şəkildə ayrılıb. 18 yaşlı Beyza isə evdən qaçaraq Savaşla evlənib. Savaş 18 yaşlı həyat yoldaşına xoş həyat bəxş etmək üçün hər şey edəcəyini deyib. Valideynlər qızın evə qayıtmasını istəsələr də, o etiraz edib. Canlı yayım zamanı qızın valideynləri əsəb keçiriblər.

Qeyd edək ki, 18 yaşlı qız litseydə təhsil alır.

