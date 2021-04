Azərbaycan cüdoçusu Nicat Şıxəlizadə Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən Böyük Dəbilqədə bürünc medal görüşünə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 66 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı 3-cü yer uğrunda qarşılaşmada fransalı Kilian Le Blouçla üz-üzə gəlib.

Rəqibini ipponla məğlub edən Şıxəlizadə bürünc medala sahib çıxıb.

Azərbaycanın bu çəkidəki digər təmsilçisi Orxan Səfərov isə Rusiya cüdoçusu Murad Çapanova uduzaraq, "bürünc" şansını əldən verib. (Report)

