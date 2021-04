Bakı şəhəri Heydər Əliyev prospektində (Bağırov körpüsü adlanan hissədə) bir neçə gün öncə baş vermiş ağır qəzanın görüntüləri ortaya çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2 nəfərin ağır yaralandığı, 1 nəfərin həyatını itirdiyi həmin o qəza anının görüntüləri sosial şəbəkədə yayılıb. Bir sürücünün diqqətsizliyi ucbatından baş vermiş ağır qəzanın anbaan görüntülərini təqdim edirik:

