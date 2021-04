Koronavirusa yoluxan azərbaycanlı aparıcı: ''Xoş gəldin ömrümə COVİD..'' - FOTO

Məşhur aparıcı Leyla Quliyeva koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə - İnstagram səhifəsində paylaşım edib.

"Narahat olan, zəng edən, axtaran hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Hamınıza möhkəm cansağlığı arzu edirəm! Banal səslənsə də, şablon kimi qəbul olunsa da, həqiqətən, ən vacibi cansağlığıdır.

Mən də öz canımı və əhatəmdə olan hər kəsin sağlamlığını önəmli saydığım üçün ev şəraitində yox, həkimlərimizin nəzarəti altında müalicə almağı üstün tutdum. Bu boyda post yazdımsa, deməli, vəziyyətim kritik deyil. Xoş gəldin, Covid ömrümə...".

