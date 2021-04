10 yaşlı sevgilisindən hamilə qalan 13 yaşlı qız hamını ŞOKA SALDI - FOTOLAR

İki il əvvəl 10 yaşlı sevgilisindən hamilə olduğunu irəli sürən 13 yaşlı Darya Sudnişnikov yenidən uşaq gözlədiyini irəli sürüb.

Metbuat.az “The Sun” portalına istinadən xəbər verir ki, rusiyalı sosial media fenomeni iddialarını sübut etmək üçün canlı yayımda test edərək, nəticələri izləyiciləri ilə paylaşıb. Hazırda 15 yaşı olan qız uşağın atasının Paşa adlı şəxs olduğunu ifadə edib.

Qeyd edək ki, Daryanın ilk övladının atasının 10 yaşlı uşaq olduğu sübuta yetirilməyib. Qızın atasının iddiasına görə, Darya təcavüzə məruz qalıb. O həqiqəti deməyə qorxduğu üçün belə yalan uydurub. Darya ilk hamiləliyini sosial mediada açıqlayandan sonra 1 milyondan çox izləyici toplamışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.