ABŞ-dan İsraili qəzəbləndirəcək sözlər - "O torpaqlar işğal olunub"

“İsrailin 1967-ci ildə baş verən müharibədən sonra İordan çayının qərb sahilini və Qolan təpələrini işğal etdiyi tarixi reallıqdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Ned Prays belə açıqlama verib. O bildirib ki, buna görə də 2020-ci ildə yayımlanmış insan hüquqlarına dair hesabatda İordan çayının şərq sahili barədə “işğal” sözü işlədilib. Amerikalı diplomat gərginliyin aradan qaldırılması üçün “iki dövlətli” həll yolununun vacibliyini qeyd edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

