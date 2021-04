Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) illik məruzəsi dinlənilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, deputatlar çıxış edərək hesabatla bağlı təklif və rəylərini bildiriblər.



Müzakirələrdən sonra hesabat səsə qoyularaq qəbul edilib.

