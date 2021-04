Ukrayna ordusu separatçıların nəzarətindəki Donbass şəhəri istiqamətində hücuma keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücumlarda Bayraktar TB2-lərdən fəal istifadə edilir.

Yerli mənbələrin məlumatına görə, hazırda Zolate kəndində şiddətli atışmalar gedir. Ukrayna ordusu kəndə girməyə çalışır. Şahidlər kənd ətrafında şiddətli partlayış səslərinin eşidildiyini irəli sürür. Məlumata görə, hava qüvvələri çox sayda məntəqəni bombalayır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

