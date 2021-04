Mikrosoft ABŞ ordusuna xüsusi eynək satacaq - 21,3 milyard dollarlıq / FOTO

Texnologiya nəhəngi Microsoft və Amerika ordusu arasında 21,3 milyard dollarlıq bir müqavilə imzalayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Microsoft "Artırılmış Gerçəklik" texnologiyası ilə hazırlanmış eynəkləri 10 ildən sonra 21.3 milyard dollara ABŞ ordusuna satacağını açıqlayıb.

Razılaşmaya əsasən, Microsoft-un ABŞ ordusu üçün 120 mindən çox ''Holo Lens'' eynəyi istehsal edəcəyi bildirilib. İstifadəçilər həqiqi mühitlərə uyğunlaşdırılmış hologramları görmələrini təmin edən xüsusi eynəklər ABŞ-da istehsal ediləcəkdir.

Artırılmış Gerçəklik (AR), texnologiya virtual gerçəklikdəki kimi bir mühit yaratmır. Bunun əvəzinə qrafika real mühitlərdə dizayn edilmişdir. Xüsusi dizayn edilmiş eynəklər müəssisələrin proqram təminatları ilə inteqrasiya olunmaqla istifadə olunur. Eynək taxanlar arasında Amerika Aviasiya və Kosmik Agentliyi (NASA) da var.



Mənbə: The Sun

