Musiqi təhsili olmayan gəncin ifası hər kəsi şoka saldı.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, o ifa etdiyi və çətin mahnılardan hesab olunan Barış Akarsunun Rüzgar mahnısı ilə gündəmə damğasını vurub.

Qısa zamanda sosial şəbəkələrdə yayılan video izləmə rekordu qırıb. Məlum olub ki, sözügedən gənc 22 yaşlı Nurlan Ağazadədir. O, Bakı Slavyan Universitetinin məzunudur.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

