"Buğdanın əcdadı" istehsal edildi - Türk alimləri TAPDI

Laboratoriya mühitində "Buğdanın əcdadı" adlandırılan toxum istehsal edildi.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyədə tədqiqatlar sayəsində laboratoriya mühitində xarici təsirlərə məruz qalmadan məhsul istehsal edilib.

"Buğdanın əcdadı" adlandırılan bitki sayəsində xəstəliksiz bir bitki əldə etmək mümkün olduğu sübut edilib. Araşdırma nəticəsi olaraq, bitkinin özünün köməyi ilə tumurcuq əmələ gəlməsi və kök meydana gəlməsi təmin edilib.

B1, B2, B5, E vitamini və antioksidan fenol birləşmələri ilə zəngin olan ədviyyatı laboratoriya şəraitində toxumdan asılı olmadan çoxaltmağın çox vacib olduğunu vurğulanıb. İza adlandırılan bu bitki əsasən bulqur kimi istifadə olunur. Alimlər açıqlamalarında gələcəkdə çörək və makaronun da izadan hazırlana biləcəyini ifadə ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.