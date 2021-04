ABŞ-ın Şimali Dakota ştatında meşə yanğınları tüğyan edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, alov sürətlə yaşayış məntəqələri istiqamətində irəliləyir. Küləkli və quraq hava alovun sürətlə yayılmasına səbəb olub. Təbii fəlakətlə bağlı bölgədə fövqəladə vəziyyət elan edilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

