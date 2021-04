Egey dənizində Türkiyə və Yunanıstanın Sahil Mühafizə xidmətinin qayıqları qarşı-qarşıya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yunan qayıqları ölkəyə daxil olmaq istəyən qaçqın qayığına müdaxilə edərək, onların Türkiyə sularına hərəkət etməsinə səy göstərib. Lakin dərhal əraziyə gələn Türkiyə Sahil Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları Yunan qayıqlarına xəbərdarlıq edib.

Yunanıstan tərəfi isə iddia edib ki, türklər sərhədi pozaraq təhlükəli manevrlər edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

