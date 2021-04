"Bugünkü yoluxma rəqəmləri reallığı əks etdirmir" - AÇIQLAMA

"Bayram günlərində ictimai nəqliyyat işləmədiyi üçün bu gün deyə bilərik ki, koronaya yoluxma sayının artmasının ən çox baş verdiyi məkanlar kafe-restoranlardır".

Bunu ARB24-ün "Gündəm” verilişinə açıqlamasında infeksionist Vüqar Cavadzadə deyib. O bildirib ki, sözügedən məkanlarda karantin davranış qaydalarına riayət olunmur və müştəri sayı sahənin tutumuna uyğun deyil:

"Bayram günlərində ictimai nəqliyyat işləsəydi, yoluxma sayı daha çox olacaqdı. Müşahidələrimə əsasən deyə bilərəm ki, son günlər ambulator şəraitdə müalicə etdiyim insanların əksəriyyəti bayram günlərində təşkil edilən məclislərdə yoluxub. Bu yoluxmalar isə daha çox ailədaxili yoluxmalar olub".

V. Cavadzadə bildirib ki, yoluxma sayında artım bu cür davam edərsə, karantin sərtləşdirilə bilər:

"Epidemik alovlaşmanın qarşısı alınmasa, yoluxma sayı daha da artacaq. Bu halda isə təbii ki, sərt karantin tədbirlərinin tətbiq olunması gözlənilən olar.



Onu da qeyd edim ki, bayram günlərində vətəndaşların testlərlə bağlı müraciəti azaldığı üçün hazırda gündəlik açıqlanan rəqəmlər realığı əks etdirmir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.